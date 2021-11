Manchester United, Carrick: «Chelsea? Sono deluso. Il rigore non c’era»

Michael Carrick, allenatore del Manchester United, ha commentato il pareggio ottenuto contro il Chelsea

PAREGGIO – «Sono deluso. Quando ti ritrovi in vantaggio in una partita come questa è un peccato vedersela togliere dalla mani in questo modo. Sono orgoglioso dei giocatori e del gruppo per quello che hanno fatto in questa settimana: abbiamo cercato di tirare fuori il meglio da una situazione difficile. Ad ogni modo, rimane quella piccola sensazione amara perché eravamo venuti qui per vincere la partita. Non posso nascondere la mia delusione. Il rigore per il Chelsea? Credo che non ci fosse affatto».