Manchester United, la scorsa estate è stato scartato De Ligt per problemi di peso: Mourinho aveva puntato sul difensore dell’Ajax

Il Manchester United non sta vivendo delle stagioni idilliache, questo è vero. A volte sono i particolari a caratterizzare il destino di una squadra. Josè Mourinho, in estate, aveva identificato in Matthijs De Ligt il difensore dal quale ripartire per rifondare la difesa dei Red Devils.

Lo staff medico del Manchester United, però, scartò il difensore classe ’99 per una presunta tara genetica: De Ligt sarebbe ingrassato e avrebbe perso velocità e potenza, poichè il padre sarebbe in sovrappeso. L’Ajax ha beneficiato di questo strano rifiuto, sfiorando la finale di Champions guidato dal suo capitano. Su De Ligt ora ci sono tutte le big europee, con Barcellona e Juve a guidare il gruppo.