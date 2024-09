Manchester United, ERIKSEN fa e disfa in Europa League. E ci si chiede fino a quando TEN HAG resterà sulla panchina dei RED DEVILS

Tutto sull’esordio del Manchester United di Erik Ten Hag in Europa League, con il pareggio casalingo ottenuto contro il Twente

Ha fatto tutto Eriksen in Manchester United-Twente, gara inaugurale della nuova Europa League. Un gran gol per portare in vantaggio i suoi. Una palla persa che si è rivelata sanguinosa per i Red Devils, con Lammers (ex Samp, lo ricordate?) bravissimo a partire palla al piede e a metterla alle spalle di Onana. L’1-1 non fa che complicare la situazione del tecnico olandese. The Mirror ha ricordato come Ten Hag avesse parlato prima della partita della sua difficoltà emotiva nell’affrontare il club che è cresciuto e dove ha trascorso 23 anni come giocatore prima e allenatore poi. Aggiungendo una significativa immagine:

«Se non fosse stato il mister di casa Old Trafford, Ten Hag sarebbe stato più che probabilmente tra gli esuberenti e vocianti 3.500 fan in trasferta che hanno fatto il viaggio dall’est dell’Olanda a Manchester». Il giornalista David MCDonnell ha poi aggiunto questa considerazione: «La dirigenza dello United ha pubblicamente sostenuto Ten Hag e ha insistito nel dire di appoggiarlo pienamente, ma dopo così tante prestazioni insipide dei suoi giocatori, quel sostegno sta diventando sempre più difficile da giustificare». In Premier League i Diavoli Rossi sono a centroclassifica. Prossimo impegno, Manchester United-Tottenham: Ten Hag deve fare assolutamente 3 punti.