Manchester United, Maguire: «Il Covid ci ha colpito duramente ma non deve essere un alibi»

Harry Maguire, capitano del Manchester United, ha parlato così dopo il pareggio contro il Newcastle.

COVID – «È stato un periodo difficile, il Covid ci ha colpito duramente. Abbiamo avuto persone con sintomi e persone senta sintomi, sono scesi in campo ragazzi che si stanno ancora riprendendo dopo lo stop. Ovviamente questo non serve a giustificare i passaggi sbagliati e le occasioni che abbiamo fallito. Alla fine il pareggio è il risultato giusto, ma siamo davvero dispiaciuti per la prestazione. Cavani? Ha avuto in grande impatto, è entrato benissimo: è stata la chiave per pareggiare la partita».