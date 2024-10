Manchester United, Ineos passa alla linea dura: licenziato Ferguson e cancellato il natale!

Il Manchester United cancella il Natale! La nuova proprietà di Sir Jim Ratcliffe continua con i tagli: dopo il licenziamento di Sir Alex Ferguson come ambasciatore del club, adesso l’ultima trovata

Il Manchester United sta vivendo i giorni più tribolati della sua storia, sia in campo che fuori. Il club ha infatti accumulato un debito di 442 milioni e la nuova proprietà Ineos di Sir Jim Ratcliffe ha deciso una grossa politica di tagli ovunque sia possibile. Nei primi mesi la nuova proprietà ha licenziato 250 dipendenti e negli scorsi giorni ha risolto il contratto come ambasciatore del club a Sir Alex Ferguson, scatendando la dura reazione di tifosi ed ex giocatori, con Cantona che su Instagram ha tuonato: «Sir Alex Ferguson dovrebbe poter fare tutto quello che vuole nel club fino alla sua morte. Che mancanza di rispetto, è assolutamente scandaloso. Sir Alex Ferguson sarà il mio capo per sempre! Li butterei tutti in un sacco di m***a!».

L’ultima trovata ha dell’incredibile: come Oliver Cromwell nel 1644 (o Michael Scott nella terza stagione di The Office), Jim Ratcliffe ha “cancellato” il Natale in casa United! Come rivelato da The Athletic, la società ha fatto sapere allo staff che quest’anno, in ottica di risparmio, non si celebrerà la solita festa natalizia.