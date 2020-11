Manchester United, Solskjaer a rischio esonero: pronti Pochettino o Allegri

Ole Gunnar Solskjaer potrebbe essere presto esonerato dopo la sconfitta in Champions League: pronti Allegri o Pochettino

Il futuro di Ole Gunnar Solskjaer sulla panchina del Manchester United è appeso a un filo. Dopo la sconfitta dei Red Devils contro l’Istanbul Basaksehir, il tecnico norvegese rischia grosso.

Dall’Inghilterra si iniziano a fare i primi nomi per sostituirlo e in pole position ci sarebbero Mauricio Pochettino e Massimiliano Allegri. L’avvio pessimo in campionato e i risultati in Coppa potrebbero aver portato alla decisione di cambiare guida tecnica. In tal senso, le scelte di mantenere in panchina, nella sfida di ieri, i vari De Gea, Pogba, Van de Beek e Cavani non hanno aiutato.