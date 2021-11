Manchester United, Solskjaer esonerato: si attende solo il comunicato ufficiale

Ole Gunnar Solskjaer non è più l’allenatore del Manchester United: si attende solo il comunicato ufficiale ma la decisione è stata presa

Ole Gunnar Solskjaer non è più l’allenatore del Manchester United. La brutta sconfitta contro il Watford ha fatto sciogliere gli ultimi dubbi alla dirigenza inglese, l’allenatore norvegese non siederà più sulla panchina dello United. I Red Devils hanno preso la decisione definitiva e ormai manca solo l’ufficialità.

Per quanto riguarda il sostituto, è molto probabile che il Manchester non voglia affrettare la scelta e che quindi prenda tempo per decidere. E’ possibile, infatti, che fino a martedì (giorno della sfida di Champions contro il Villarreal) si opti per la soluzione interna: nel caso, è pronto Darren Fletcher, ex giocatore dei Red Devils dal 2003 al 2015 e già membro dello staff tecnico del club. Un altro nome caldo – secondo Sky Sport – è quello di Laurent Blanc, attualmente allenatore dell’Al-Rayyan.