Manchester United, Solskjaer: «Lukaku? Ecco quando torna»

Romelu Lukaku può tornare a disposizione di Solskjaer, tecnico del Manchester United. Ecco le condizioni dell’obiettivo di Juve e Inter

Nel corso della conferenza stampa, Solskjaer ha rilasciato alcune dichiarazioni su Lukaku, recentemente escluso dagli impegni del Manchester United.

Ecco le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils:«Penso che tornerà in gruppo la prossima settimana. Con Romelu ho parlato per spiegare come comportarsi in certe situazioni, non ci sono altre novità. Tweet sui test fisici? Ho parlato anche di questo con Romelu. Il caso è chiuso».