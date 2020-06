Manchester United, Solskjaer: «Rashford, siamo orgogliosi di te» – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer ha speso belle parole per Marcus Rashford: le dichiarazioni dell’allenatore del Manchester United – VIDEO

Ole Gunnar Solskjaer, allenatore del Manchester United, ha elogiato l’attaccante Marcus Rashford per le numerose iniziative a sfondo benefico di cui si è reso protagonista:

«Da allenatore del Manchester United è stato fantastico seguire Rashford nelle sue iniziative in questo periodo di lockdown. L’aver convinto Boris Johnson ad attuare la campagna per la lotta alla povertà infantile è solo l’ultima delle tante belle cose fatte. Rashford è un ragazzo straordinario e in questa iniziativa c’è tutta l’esperienza che lui stesso ha vissuto da bambino. Ha cambiato la vita di tanti ragazzi. Nonostante la sua giovane età, è già stato capitano del Manchester United grazie alle sue qualità umane. E, ovviamente, è anche un grandissimo calciatore».