Manchester United, Solskjaer su Pogba: «Non parte. E su Haaland…»

Manchester United, Solskjaer fa chiarezza sul futuro di Pogna: «A gennaio non si muove e non sarà venduto. Haaland…»

Ci pensa Ole Gunnar Solskjaer a fare chiarezza sul mercato del Manchester United e in particolare sul futuro di Paul Pogba. «A gennaio non parte. Non sarà venduto», così l’allenatore inglese senza il minimo dubbio.

Il tecnico ha parlato anche del possibile approdo all’Old Trafford della stella nascente Haaland, attualmente al Salisburgo: «Lui avvistato in direzione Manchester? Non credo sia di passaggio qui, almeno non da me. E’ in giro per altri affari. Da Stavanger non si può andare ovunque…».