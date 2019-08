Mancheser United, Solskjaer: «Speriamo di fare ancora qualche acquisto»

Solskjaer parla del mercato del Manchester United, auspicandosi qualche altro colpo in entrata. Le parole del tecnico dei Red Devils

Ole Solskjaer parla ai microfoni di PA SPORT. Il tecnico del Manchester United commenta così il mercato.

«Speriamo di fare ancora uno-due acquisti. Come club abbiamo avuto degli obiettivi, ma come allenatore e manager quando vai sul campo devi lavorare con quelli che hai. Non puoi pensare ‘questo viene’ o ‘questo verrà ceduto’. Tutti coloro che sono stati qui in pre-season hanno avuto un ruolo importante e la maggior parte di loro mi ha impressionato. Ma le speculazioni sul trasferimento non si fermano perché devi ancora pianificare la prossima finestra di trasferimento e la prossima estate» ha dichiarato il tecnico dei Red Devils.