Manchester United, c’è un nuovo nome per il post ten Hag

Manchester United, un nuovo nome nella lista dei possibili successori di ten Hag in caso di esonero del tecnico olandese: un altro italiano

Continua il toto-nome in casa Manchester United per scegliere il successore di ten Hag in caso di esonero, sempre più probabile, del tecnico olandese. Mentre si toglie il nome di Tuchel, che ha accettato l’offerta della nazionale inglese, dalla Turchia arriva un nuovo nome a sorpresa.

Come riportato dal sito sito Ajansspor, anche Vincenzo Montella sarebbe finito tra i candidati della panchina dei Red Devils: il ct della Turchia, ex di Fiorentina, Milan, Siviglia e Adana Demispor non è l’unico italiano nella lista, ma ci sarebbero anche l’interista Simone Inzaghi e l’ex bianconero Allegri.