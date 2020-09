Manchester United, ufficiale l’arrivo di van de Beek

Il Manchester United ha ufficializzato l’arrivo di Donny van de Beek: il giocatore arriva dall’Ajax ed è costato 40 milioni

Il Manchester United ha ufficializzato l’arrivo dall’Ajax di Donny van de Beek. Questo il comunicato del club inglese: «Il Manchester United è lieto di confermare l’arrivo di van de Beek dall’Ajax. Il centrocampista olandese ha firmato un contratto quinquennale con un’opzione per un ulteriore anno».

Le prime parole dell’olandese: «Non posso spiegare che opportunità sia per me entrare a far di un club con una storia così incredibile. Ringrazio l’Ajax, sono cresciuto lì e avrò sempre un legame speciale con il club. Ora sono pronto per questa nuova sfida e per giocare ad alti livelli. Non vedo l’ora di vivere l’incredibile atmosfera di Old Trafford una volta che i tifosi potranno tornare in sicurezza. Qui ci sono alcuni tra I migliori centrocampisti al mondo: posso imparare da loro e dare il mio contributo»