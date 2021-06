Mancini «Giocare male a Wembley è commettere peccato»

La Gazzetta riporta le parole del ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, prima di Italia-Austria che si giocherà a Wembley

Roberto Mancini ha parlato prima di Italia-Austria, mettendo al centro anche lo stadio prestigioso che la sua squadra dovrà onorare al meglio delle sue possibilità.

In quello stadio, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, Mancini, Vialli e Lombardo (tutti nello staff azzurro oggi) persero una finale di Coppa Campioni. Si legge: «Quasi trent’anni dopo, non avrebbe potuto essere un Roberto Mancini più diverso a rientrare a Wembley, lo stadio dove il 20 maggio 1992 quello che era stato un grande sogno si infranse diventando un messaggio per il futuro».

Mancini in conferenza ha detto che i suoi giocatori: «Devono sentirsi felici di vivere una notte del genere. Giocare a Wembley deve essere un piacere: c’è chi non lo fa mai in una carriera. Senza timori, perché quando fai il calciatore è in stadi come questo che vuoi giocare. Wembley è un tempio del calcio, va rispettato, e il modo migliore per farlo è giocare bene. Per questo sono sicuro che lo faranno».