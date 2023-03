Mancini lancia l’allarme: «I giovani spesso non giocano nei club»

Roberto Mancini lancia l’allarme sull’uso dei giovani nei club di Serie A: le dichiarazioni del ct della Nazionale italiana

Roberto Mancini, a Sky Sport, ha così parlato del nuovo ciclo della sua Nazionale.

NUOVO CICLO – «Ho il compito di mettere insieme una squadra capace di amalgamarsi velocemente, poi si giocano più partite in una settimana e non hai nemmeno tempo per lavorare. C’è la vecchia gaurdia che per me, a differenza di quanto si dice, non è vecchia. Il problema è che giocano tante partite e quindi quando arrivano c’è stanchezza. Quando però c’è da preparare un evento importante ci sono. I giovani cerco di inserirli, ma spesso nemmeno giocano nei club».

L’INTERVISTA COMPLETA DI ROBERTO MANCINI A SKY SPORT