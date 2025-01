Mancini Roma: «Il rammarico di prendere gol così c’è, ma ci teniamo il punto»

Le parole di Gianluca Mancini, difensore della Roma, dopo il pareggio ottenuto dai giallorossi contro il Bologna

Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio della Roma contro il Bologna. Di seguito le sue parole.

«Dominguez è giovane e forte, c’è stato un bel duello come è giusto che sia. L’adrenalina ci deve essere sempre. Il rammarico di andare in vantaggio e in 7-8 minuti prendere due gol c’è, non abbiamo mollato e alla fine abbiamo pareggiato. Durante la settimana abbiamo dimenticato il derby e ci siamo concentrati subito, il Bologna è una squadra difficile da affrontare. Ho visto una squadra concentrata in campo, abbiamo sbagliato delle letture. Ma non abbiamo mollato e ci prendiamo questo punto».