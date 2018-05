Mandragora sul futuro: «La decisione spetta alla Juve»

Le parole di Rolando Mandragora sul suo eventuale futuro in bianconero e sulla possibile convocazione in Nazionale maggiore

Rolando Mandragora, centrocampista del Crotone in prestito dalla Juventus, ha parlato del suo futuro in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: «Valuteremo a fine campionato, io mi farò trovare pronto qualunque decisione prenda la Juventus su di me. L’estate scorsa ho avuto la possibilità di allenarmi con Pjanic, Marchisio e Khedira, mi ispiro a loro. Anche se sto provando di creare uno stile tutto mio».

Il giocatore ha continuato: «Anch’io sogno la Nazionale Maggiore, vorrei raggiungerla attraverso l’Europa Under 21 che l’anno prossimo si disputerà in Italia. Proverò a mettermi in mostra con Lazio e Napoli: sto lavorando per accorciare il tempo per la prima convocazione in azzurro».