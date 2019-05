Mandzukic operato: le ultime sulle condizioni del croato che non sarà a disposizione per la sfida in programma domenica contro la Sampdoria

Altro intervento in casa Juventus dopo quella a cui si è dovuto sottoporre Joao Cancelo nella giornata di ieri. Come comunicato direttamente dal club bianconero Mario Mandzukic si è sottoposto oggi ad un intervento chirurgico di settoplastica in Croazia.

Anche per il croato un’operazione al setto nasale, proprio come quella sostenuto dal portoghese ieri. Mandzukic non sarà a disposizione per la sfida di domenica contro la Sampdoria.