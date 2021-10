Maradona Jr: «Il pensiero di non aver più accanto Diego non lo si accetta mai»

Maradona Jr, figlio di Diego, racconta il padre sulle pagine de Il Mattino: le sue dichiarazioni

Oggi sarebbero stati 61 per Diego Armando Maradona. Il figlio Maradona Jr riceverà il premio “Diego per sempre” e ha parlato del Pibe de Oro sulle pagine de Il Mattino.

PREMIO – «È un grande onore per me ricevere il premio Per sempre con Diego. Sarò presente alla cerimonia al Maschio Angioino anche perché a chiamarmi è stato Gigi Pavarese: è stato dirigente ai tempi in cui papà era nel Napoli ed è legatissimo a tutta la mia famiglia. Tanti ex compagni? Vuol dire che la storia non si cancella e quei ragazzi che ora sono degli uomini hanno scritto pagine indimenticabili per la città e per questi colori».

ULTIMO COMPLEANNO PASSATO INSIEME – «Le candeline sulla torta quella volta erano 56. Abbiamo festeggiato ad Abu Dhabi in un albergo per l’inaugurazione del Cafè Diego. Ricordo la festa che gli avevano organizzato: c’erano anche alcuni suoi ex compagni dell’Argentina campione del Mondo del 1986».

ALLENATORE NAPOLI UNITED – «Essere allenatore ha più contro che pro rispetto ad essere calciatore. Quando giocavo ero più tranquillo e la vivevo meglio. La mia filosofia? Giocare sempre palla a terra e costruire dal basso. Sono stato formato da Sarri e dai tanti anni che ho passato studiando lui. Ma anche Bielsa ha avuto grande influenza sul mio processo di crescita. Sono un grande amante della riconquista alta: bisogna farla in 5 secondi. Poi sta ai ragazzi, io posso dare loro un’idea».