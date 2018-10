Nasce Maradona, El Pibe de Oro – 30 ottobre 1960 – VIDEO

Il 30 ottobre 1960 nasce Diego Armando Maradona, uno dei più forti giocatori della storia del calcio

Diego Armando Maradona. Tre parole che al loro interno racchiudono l’essenza e le sfaccettature di un uomo, oltre che un calciatore, iconico, controverso, apprezzato e disprezzato al tempo stesso, ma che con il suo carisma ha fatto innamorare popoli interi e con i suoi piedi è entrato nell’olimpo di questo sport. Maradona è nato il 30 ottobre 1960 e nel corso della sua carriera ha collezionato una lunga serie di imprese memorabili. ha trascinato il Napoli alla conquista dei suoi due storici scudetti, l’Argentina alla conquista del mondiale nel 1986. Ha vestito la maglia del Barcellona, è stato un eroe in patria con la maglia dell’Argentinos Juniors ma soprattutto del Boca Juniors. Nonostante il suo continuo peregrinare però, l’amore viscerale che lo ha unito alla sua terra natia non è mai stato superato da niente, nemmeno dalla calda e avvolgente passione del tifo napoletano.

Infatti i ricordi più celebri legati alla figura del pibe sono tutti immortalati in albicleste. Dal gol del secolo contro l’Inghilterra, fino al trionfo in finale contro la Germania, tutto è avvenuto indossando la maglia della Selecion come una seconda pelle. Maradona non è stato solo luce abbagliante, nel corso della sua vita ci sono state più ombre di quanto piaccia ammettere, tuttavia in un modo o nell’altro è sempre riuscito a venirne fuori. Si è infortunato gravemente ed è ritornato più forte di prima. E’ caduto e si è rialzato, ha scatenato polemiche e ne è stato vittima, è stato amato alla follia e odiato dagli avversari. Ha fatto innamorare tutti per le sue giocate di classe e irritare molti per le sue uscite fuori ma anche dentro al campo. E’ diventato un’icona rivoluzionaria. Sul suo fisico mai uguale nel corso degli anni si sono accumulate tutte le battaglie vinte o perse, reali o presunte che ha combattuto.

Il contenuto video fa parte della serie web “Almanacco del Calcio“, prodotto da Sport Review srl.