Marchegiani: «La Lazio di Baroni gioca sempre per vincere. In Europa League può vincere. E sul 4° posto in campionato attenzione a queste due squadre…»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio, ha parlato del momento dei biancocelesti: «La Lazio di Baroni gioca sempre per vincere»

La Lazio di Europa League sta conquistando meritati plausi per un percorso che la vede prima in classifica. In biancoceleste Luca Marchegiani, ex portiere e oggi opinionista, di coppe ne ha alzate. Ecco i suoi pensieri sulla squadra di oggi affidati a La Gazzetta dello Sport.



LA LAZIO DI BARONI – «Ha tanta qualità, gioca con ritmo e intensità, va sempre in campo per vincere. In coppa lo ha fatto anche contro squadre di prestigio. Adesso dovrà essere brava a ripetersi nelle sfide a eliminazione diretta, quando la pressione salirà. Ma il primo posto raggiunto al termine della prima fase testimonia che la Lazio ha tutte le carte in regola per puntare alla vittoria finale. Non dico che vincerà sicuramente l’Europa League, ma può farlo. E già questo vuol dire tantissimo considerando i risultati europei degli ultimi anni».

BENE IN CAMPIONATO – «Certamente. Il quarto posto a metà stagione è un risultato straordinario, che pochi avrebbero previsto. Ed è assolutamente meritato per quello che si è visto. Non sarà facile mantenerlo fino alla fine, anche perché dietro ci sono squadre come Juventus e Milan. Ma la Lazio ha le carte in regola per farcela e qualificarsi per la prossima Champions».