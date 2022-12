Marchetti duro su Blessin: «Guarda Nicola e fatti un bagno di umiltà»

Federico Marchetti, portiere del Genoa, non ha perso tempo nel mandare un messaggio a Blessin dopo il suo esonero

Federico Marchetti, portiere del Genoa, non ha perso tempo nel mandare un messaggio a Blessin dopo il suo esonero. Le parole dal commento nell’ultimo post su Ig pubblicato dall’ex allenatore:

«Sei il più scarso, falso e presuntuoso fra gli allenatori che ho avuto in carriera. Hai preso in giro tutti i tifosi del Genoa dal primo giorno, hai fatto retrocedere una squadra che senza le tue idee calcistiche ridicole si sarebbe potuta salvare. Ora che finalmente te ne sei tornato a casa, fatti un bagno di umiltà, guarda Davide Nicola e cerca di imparare da lui come si gestisce un gruppo per ottenere i risultati sul campo, e non i cori dei tifosi, come invece tu hai fatto! Buona fortuna, e forza Genoa».