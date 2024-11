Marchisio: «Koopmeiners deve dare di più alla Juve, per lo scudetto manca questo…»

Le parole di Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juve, sulla stagione dei bianconeri e la lotta scudetto. Tutti i dettagli

Claudio Marchisio ha parlato a La Gazzetta dello Sport della stagione della Juve.

LE ASPETTATIVE SU KOOPMEINERS – «Ci sono giocatori che hanno un impatto immediato e altri che impiegano più tempo. Koopmeiners ha alternato prestazioni positive ad altre meno buone. Quando è mancato per infortunio, si è compreso ancora meglio il suo peso in mezzo al campo. Il gol arriverà e la Champions League, in cui di solito ci sono maggiori spazi e partite più aperte, può essere l’occasione giusta. Spero di portargli fortuna e di vedere la sua prima rete con la numero 8 bianconera. Basta una scintilla per svoltare del tutto».

JUVE DA SCUDETTO – «Si capirà a gennaio… La Juventus dovrà sfruttare il mercato per restare in scia alle prime e sfidare fino alla fine Inter, Napoli e Atalanta, che in questo momento hanno qualcosa in più».

COSA MANCA ALLA JUVE – «Almeno un difensore e un attaccante, a prescindere dal ritorno di Milik che comunque non gioca da giugno. A gennaio bisogna andare sul sicuro, con giocatori esperti già adattabili al campionato: in difesa Skriniar mi sembra il profilo ideale».