Marelli sulla Copa America: «Un buon viatico per giocarsi la presenza a UNITED 2026»

L’ex arbitro Marelli, in esclusiva per CalcioNews24, ha voluto dire la sua opinione sulla Copa America.

Ti faccio fare un viaggio in Copa America. Dove gli arbitri italiani si sono ben comportati. E gli arbitri spiegano pubblicamente in partita le loro scelte al Var. Follia o etica americana, senso dello spettacolo o direzione a cui arriveremo ovunque?

«Mariani ha concluso molto positivamente la sua esperienza nella Copa America, concordo. Non so quali siano le prospettive (dipende da lui, come sempre) ma è certamente un buon viatico per giocarsi la presenza a United 2026, nel quale presumibilmente potremmo avere due rappresentanti (anche considerando il numero di squadre partecipanti, 48, con un numero molto maggiore di partite). A mio parere un posto è quasi assicurato per Guida, l’altro se lo giocheranno proprio Mariani e Massa, quest’ultimo chiamato a reagire al sorpasso di Guida avvenuto proprio in occasione di questi Europei. Per quanto concerne la spiegazione di un episodio rivisto all’OFR, mi chiedo quale sia il valore aggiunto: uno spettatore allo stadio sa perfettamente su cosa sta decidendo l’arbitro davanti al monitor, mi pare qualcosa di ridondante. Ma non escludo che, prima o poi, verrà introdotto anche da noi anche se, secondo me, non aggiunge nulla né allo spettacolo né alla comunicazione»