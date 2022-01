Marino: «Le nostre sono sconfitte sanitarie. Pablo Mari? Dico questo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marino: «Le nostre son sconfitte sanitarie. Pablo Mari? Dico questo». Le dichiarazioni del direttore tecnico dell’Udinese

Pierpaolo Marino, direttore tecnico dell’Udinese, ha parlato Mediaset nel pre partita della gara con la Lazio.

Le sue parole: «Veniamo da due sconfitte più sanitarie che tecniche, ma quella di questa sera per noi è una buona occasione per dare minutaggio a chi ne ha avuto sino ad ora poco in campionato. E poi è una giornata molto importante e di avvicinamento alla prossima partita di campionato. Pablo Mari? E’ un giocatore conosciuto a tutti, che viene dall’Arsenal, un centrale difensivo di struttura, bravo nel gioco aereo che può potenziarci e sostituire numericamente Samir e De Maio».