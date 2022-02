ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Atalanta, Marino: «Difficile parlare di calcio, giocare miglior medicina». Il messaggio del dirigente della Dea

Umberto Marino ha parlato a Sky Sport prima di Olympiacos-Atalanta.

Questa sera parlare di sport e di calcio perché sappiamo cosa stanno vivendo altri paesi, grande rispetto verso chi soffre. Sappiamo che l’Olympiacos in casa è temibile, è un campo caldo. Come ha detto il mister la migliore medicina è giocare per affrontare le sfide con la giusta determinazione. Nei prossimi giorni valutiamo tutte le posizioni, la squadra è molto determinata e farà bene questa sera