Marocchino: «La Juve non è completa, Motta sta sbagliando con il modulo. Ora l’obiettivo…»

Le parole di Domenico Marocchino, ex centrocampista della Juve, sul momento dei bianconeri di Thiago Motta. I dettagli

Domenico Marocchino ha parlato del momento della Juve in esclusiva a JuventusNews24.

Qual è il problema di questa Juve? Perchè la squadra non riesce a gestire?

«Questo può dipendere dalle caratteristiche dei giocatori e a volte anche dalle lettura della partita. La rosa della Juventus, comunque, è ristretta in alcui ruoli. Questo fa si che, nella lettura della partita, l’allenatore non modifichi in certe situazioni quella che è la propria idea».

Condivide chi ha criticato i cambi di Vlahovic e Mbangula? Sono stati il fattore decisivo per la sconfitta?

«In linea di massima sono considerazioni abbastanza giuste, poi l’allenatore parte con un’idea. Però questa idea, in certi contesti, va messa a fuoco in un modo diverso. Non ci sono giocatori che possono stare al posto di Vlahovic per un determinato numero di minuti. Mi spiego meglio: all’85’ magari ci poteva stare il cambio con Nico Gonzalez, ma non al 60′. Poi non è un dramma cambiare filosofia durante la partita, mi pare che il 4-2-3-1 sia portato quasi all’esasperazione».

