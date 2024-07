Marocco-Iraq: dove vederla, orario e probabili formazioni

A Nizza l’incontro dell’Olimpiade Marocco-Iraq: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

C’è parecchia attesa per la sfida tra Marocco-Iraq, gara valida per la terza giornata della fase a giorni delle Olimpiadi. Nel Gruppo B, tutte le squadre comprese Argentina e Ucraina sono a 3 punti. Il Marocco ha vinto con l’Argentina e perso con l’Ucraina mentre l’Iraq esattamente il contrario. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

MAROCCO (4-3-3): Munir; Hakimi, El Azzouzi, Boukamir, El Ouahdi; Richardson, Targhalline, El Khannouss; Ezzalzouli, Rahimi, Ben Seghir.

IRAQ (4-2-3-1): Hassan; Scadono, Ojaimi, Tahseen, Manzi; Bayesh, K. Mohammed; N. Mohammed, Jasim, Amyn; Hussein.

Orario e dove vederla in tv

USA-Guinea si gioca alle ore 17:00 di martedì 30 luglio. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro su Eurosport 5 (disponibile anche su Sky al canale 253) e in streaming su DAZN, Discovery +, Prime Video, Sky Go e NOW Tv.