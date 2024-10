Marotta: «Bisogna cambiare la politica nel calcio. L’Italia è il fanalino di coda dell’Europa sotto questi aspetti»

Marotta, presidente dell’Inter, ha voluto rilasciare queste dichiarazioni al Festival dello Sport di Trento organizzato da La Gazzetta dello Sport

LE PAROLE – «Noi in Europa siamo il fanalino di coda. Negli ultimi anni sono stati rinnovati tre stadi in Serie A: Bergamo, Reggio Emilia e Torino. Il tema dello stadio è un fenomeno nazionale. La politica non ci rispetta perché continua a considerare un calciatore come un lavoratore dipendente, subordinato. Cristiano Ronaldo aveva uno stipendio di 30 milioni e ne costava 60: io non credo credo ci siano altri lavoratori dipendenti che guadagnano queste cifre. Dal punto di vista giuslavorista deve avere un inquadramento diverso perché è lì che arrivano i costi maggiori. Il problema è lì, non nelle strutture. C’è poi il Decreto Dignità, anche quello è un altro aspetto. I costi maggiori sono rappresentati dagli stipendi, ma chi va nelle competizioni europee deve essere competitivo con squadre degli altri paesi e quindi se abbassi i costi o sei un fenomeno o non riesci a partecipare a queste competizioni. Questi sono alcuni aspetti importanti che vanno considerati come obiettivi da raggiungere».