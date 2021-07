Inter, Marotta: «Seguiamo Bellerin, Telles possibilità. Su Nandez...»

Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato del mercato dei nerazzurri: ecco le sue dichiarazioni

Beppe Marotta ha parlato del mercato dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.

MERCATO – «Hector Bellerin è un giocatore che stiamo seguendo… ma non posso dire di più. Alex Telles? Non posso escludere questa possibilità, ma stiamo facendo i nostri piani e vedremo. Ora stiamo pianificando di mantenere i nostri migliori giocatori dopo aver venduto Hakimi. Nandez? Come prima, non è un giocatore di nostra proprietà. Quello che posso dire è che non vedo operazioni in entrata a breve termine».

OBIETTIVI – «Gli obiettivi sono quelli di sempre. Innanzitutto onorare la maglia, che significa essere competitivi in tutti i trofei. La storia dell’Inter è orgogliosa, dobbiamo onorare il tricolore sulla maglia. Siamo in fase di lavoro. Il dato oggettivo da riscontrare è che a oggi stiamo confermando la squadra migliore d’Italia».

DI MARCO – «Federico Dimarco è un altro osservato speciale di Inzaghi e potrebbe essere parte importante del presente e futuro dell’Inter».