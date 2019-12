Marotta vola basso: «Inter capolista? Non guardiamo la classifica» – VIDEO

Beppe Marotta ha parlato a margine dell’Assemblea di Lega commentando il primato in classifica dell’Inter

Beppe Marotta ha parlato a margine dell’assemblea di Lega del primato in classifica conquistato dall’Inter dopo la vittoria sulla SPAL.

«Primato? Siamo contenti, ma soprattutto lo siamo per il percorso che abbiamo svolto in questo avvio di stagione. Un percorso caratterizzato da linee guida che la proprietà Suning ha indicato e da un management che la proprietà ha scelto. Grande merito alla proprietà che garantisce anche grande stabilità economica e finanziaria. Il lavoro nell’ambito sportivo sta andando molto bene, siamo contenti. Volevamo alzare l’asticella rispetto alla passata stagione e l’abbiamo alzata. Stiamo raccogliendo risultati, ma non ci culliamo su questi risultati. Dobbiamo guardare il lavoro ed è questo il percorso che ci potrà garantire crescita e grandi soddisfazioni»