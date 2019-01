Clamoroso in Francia: il Marsiglia esce contro una squadra di quarta divisione

Il Marsiglia saluta la Coppa di Francia: i ragazzi di Garcia sono stati battuti per 2-0 dall’Andrezieux, squadra di quarta divisione transalpina

La magia delle Coppe Nazionali. Dove il risultato non è mai scontato e dove i Davide contro Golia sono all’ordine del giorno. Ne sa qualcosa il Marsiglia di Rudy Garcia che oggi ha dovuto salutare la Coppa di Francia, eliminato dall’Andrezieux, club che milita nella quarta divisione francese. Eppure l’allenatore non aveva risparmiato diversi titolari: in campo c’erano Payet, Thauvin, Luiz Gustavo, Germain, Ocampos, Mandanda.

Eppure, con una rete al quarto d’ora e un’altra a dieci minuti dalla fine, l’Andrezieux Boutheon ha firmato l’impresa eliminando la squadra che ha sollevato questa coppa ben 10 volte. Tanta l’euforia anche sui canali social del club: «Semplicemente, un momento magico».