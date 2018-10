Marsiglia-Lazio: formazioni ufficiali e cronaca in diretta live – Europa League 2018/2019

Marsiglia-Lazio, gruppo H Europa League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Olympique Marsiglia˗Lazio sarà, indubbiamente, uno degli incontri più entusiasmanti di questa 3° giornata di UEFA Europa League. Entrambe le squadre del Girone H arrivano da un periodo piuttosto favorevole in campionato, dal momento che sono reduci da due vittorie per parte ottenute negli ultimi due turni, rispettivamente, di Ligue 1 e Serie A. Discorso ben diverso, invece, per quanto riguarda il cammino internazionale, dove la Lazio arriva da una pesante sconfitta subita dall’Eintracht Francoforte e gli uomini di Garcia ˗ per il quale sarà una sorta di derby amarcord della sua esperienza giallorossa ˗ da un pareggio con l’Apollon e una precedente sconfitta con i tedeschi. Per i transalpini, dunque, questa sarà una sorta di gara spartiacque, che anche gli stessi biancocelesti, però, dovranno cercare di non sbagliare. La sfida fa, inoltre, fa tornare alla mente un dolce ricordo per l’attuale guida capitolina: nell’edizione 1999/2000 della UEFA Champions League, infatti, all’Olimpico, Simone Inzaghi siglò un memorabile poker, che rimase record della competizione fino all’avvento di Messi e Lewandowski. Ecco le formazioni ufficiali e, a seguire, la cronaca live del match

Marsiglia-Lazio: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Marsiglia-Lazio: formazioni ufficiali

Marsiglia (4-2-3-1): Mandanda; Sakai, Rami, Kamara, Amavi; Luiz Gustavo, Strootman; Sanson, Payet, Ocampos; Mitroglu.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Caceres, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Immobile, Caicedo.

Marsiglia-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

Qui Olympique Marsiglia. Il cammino in Europa si sta rivelando molto più complicato del previsto per gli uomini di Garcia e, per questo, urge la necessità di portare a termine un risultato positivo. Il tecnico, ex giallorosso, sembra orientato a confermare il 4˗2˗3˗1 composto dall’ex milanista Rami, in coppia con Luiz Gustavo in difesa, l’ex colonna della Roma, Kevin Strootman, a centrocampo insieme a Sanson con il trio Radonijc, Payet e Ocampos in avanti. Fuori per infortunio Thauvin, vittima di un problema fisico.

Qui Lazio. Con l’obiettivo di dimenticare l’infausto turno precedente, gli uomini di Inzaghi sono fermi a 3 punti. Il tecnico avrà qualche dubbio di formazione ma anche qualche notizia positiva, come il recupero di Behrami a centrocampo, dopo l’infortunio patito contro il Parma, nonostante una sua titolarità non sia affatto sicura. Con Proto in porta, Inzaghi sembra orientato a confermare Luiz Felipe, Acerbi e Wallace in difesa, con il ballottaggio Marusic˗Caceres sulla fascia. Parolo, Leiva e Milinkovic˗Savic saranno il trio di centrocampo, atto a sostenere il duo offensivo composto da Immobile e Caicedo. Sicuri assenti, invece, saranno Luis Alberto, Badelj, Basta e Correa.

Olympique Marsiglia (4-2-3-1): Pelé; Sakai, Rami, Luiz Gustavo, Amavi; Sanson, Strootman; Radonijc, Payet, Ocampos; Germain. Allenatore: Rudi Garcia

Lazio (3-5-2): Proto; Luiz Felipe, Acerbi, Wallace; Marusic, Parolo, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Caicedo, Immobile. Allenatore: Simone Inzaghi

Marsiglia-Lazio: precedenti

Quello che andrà in scena questa sera al “Velodrome” di Marsiglia tra i padroni di casa e i capitolini sarà l’incontro numero 5 tra le due formazioni, per un bilancio che pende leggermente a favore della formazione attualmente allenata da Inzaghi: due sono state le vittorie biancocelesti, una quella marsigliese e un solo pareggio. La Lazio fu la prima squadra a espugnare la fortezza del Velodrome, nella fase a gironi dell’edizione 1999˗2000 della UEFA Champions League: i capitolini, allora guidati da Eriksson, prevalsero grazie al 2˗0 siglato dal duo Stankovic˗Conceiçao. Il ritorno fu, invece, un vero e proprio tripudio di Simone Inzaghi, autore di uno straordinario poker, e del gol di Boksic. Nel 2005, nei preliminari dell’ormai scomparsa Coppa Intertoto, i biancocelesti guidati da Delio Rossi cadono sotto i colpi di Niang, Mendoza e Ribery, giocatori che porteranno poi i provenzali a vincere la competizione. Numerosi sono, infine, giocatori illustri ad aver vestito entrambe le casacche; a tal proposito, basti ricordare Ivan de la Peña, Ravanelli, Cissè, Cana ma, soprattutto, Alen Bokšić.

Marsiglia-Lazio Streaming: dove vederla in tv

Marsiglia-Lazio sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport 1 (canale 201 dello Sky Box, in HD 240), Sky Calcio 2 (canale 252 dello Sky Box, anche in HD) e in chiaro su TV8 (in HD al canale 108 del digitale terrestre), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco la lista di siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.