Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato dopo la sconfitta contro l’Italia che sancisce l’eliminazione da Euro 2020: le sue parole

Roberto Martinez, ct del Belgio, ha parlato ai microfoni della UEFA dopo la gara contro l’Italia.

ELIMINAZIONE – «C’è tanta delusione, tanta tristezza. I miei giocatori non meritano di essere eliminati. L’Italia ha fatto meglio nel primo tempo anche se abbiamo creato abbastanza occasioni nelle ripartenze, ma nella ripresa abbiamo cercato a tutti i costi il secondo gol che ci avrebbe dato la spinta per vincere la partita. Non sono deluso dall’atteggiamento dei miei giocatori, sono tristissimo per i miei ragazzi, non meritano di stare fuori dopo tutti gli sforzi fatti».

ITALIA – «E’ in un buon momento, è una squadra in salute e si vede che gioca bene, gioca col sorriso e diventa sempre più forte. Ha meritato di passare il turno».