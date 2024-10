Fiorentina, Martinez Quarta: «Serviva una vittoria per risollevarci. A Vlahovic, Chiesa e Nico Gonzalez dico questo»

Martinez Quarta, le parole del difensore della Fiorentina tra la vittoria in campionato contro il Milan e gli addii di Vlahovic, Chiesa e Nico Gonzalez

La Fiorentina sta vivendo un contesto di crescita e a Tuttomercatoweb il difensore argentino viola Martinez Quarta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione.

LE PAROLE DI MARTINEZ QUARTA – «Avevamo bisogno di una vittoria come questa, soprattutto per come siamo scesi in campo, con la giusta mentalità. Se riusciremo a mantenerla da qui alla fine ci toglieremo delle belle soddisfazioni. Nico Gonzalez, Vlahovic e Chiesa? Sono legato a Nico, siamo diventati molto amici qua. La verità è che lui era ed è molto legato alla Fiorentina. L’abbiamo visto giocare, lasciava la pelle in campo, so quanto tiene alla Fiorentina e quanto teneva a vincere una coppa per questo club. Lui si vedeva qua in viola per tanti anni, poi è stato protagonista in Copa America, ha giocato bene, ha vinto e gli è capitata questa possibilità… Lui l’ha colta, sono decisioni personali, ognuno fa quello che pensa sia meglio per il proprio futuro. Lui poi voleva giocare la Champions e quindi ha preso questa decisione. Loro hanno accettato e hanno scelto di andare. Sono decisioni personali, ognuno fa quello che ritiene giusto per il proprio futuro. C’era forse la voglia di vincere qualcosa con loro. Io ho rinnovato per 4 anni con la Fiorentina perché sono convinto del progetto».