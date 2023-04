Massa voto 5 – «Non riesce a tenere le partite»

Juventus-Inter tra scorie e veleni a pagare è stato anche l’arbitro Massa, sul Corriere dello Sport un cinque pieno

«Non riesce a tenere le partite Massa: anche ieri due rossi dopo il fischio finale ed era già successo nel derby di Roma. Poco incisivo dal punto di vista disciplinare, in generale non accettato: dopo la metà del primo tempo la partita per un attimo s’è accesa, nel finale è successo di tutto. La chiude con 24 falli fischiati, 3 rossi e 3 gialli anche se ne manca qualcuno. Fischia in ritardo il rigore».