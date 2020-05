Massara Milan: possibile scenario a sorpresa per il dirigente rossonero

L’attuale direttore sportivo del Milan, Ricky Massara, e un futuro da decifrare. Le ultimissime notizie

Che ne sarà di Ricky Massara? Acque agitate in casa Milan, con Paolo Maldini che potrebbe lasciare il club rossonero in caso di avvento di Ralf Rangnick. Aria di novità in dirigenza ma Massara potrebbe restare.

Secondo La Repubblica, Gazidis e il club sarebbero soddisfatti del lavoro di Massara. I tanti contatti, la conoscenza delle lingue, l’esperienza accumulata potrebbero portare l’ex Roma ad avere una chance di conferma al Milan.