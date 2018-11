Il Genoa pesca in Brasile. Il Grifone ha messo gli occhi su Matheus Fernandes. La conferma arriva dal presidente Enrico Preziosi

Mercato in costante movimento in casa Genoa. Il Grifone ha deciso di confermare Ivan Juric sulla panchina rossoblù almeno fino al derby contro la Sampdoria ma nel frattempo il presidente Enrico Preziosi, è pronto a volare in Brasile per chiudere un colpo importante in prospettiva, ma non solo. Il Genoa ha messo nel mirino il 20enne Matheus Fernandes, centrocampista classe ’98 del Botagofo. Il calciatore è titolare da poco più di un anno e sta facendo già parlare di sé in Europa. Il Genoa ha messo sul piatto circa 5 milioni di euro, a cui potranno essere aggiunti bonus e una percentuale sulla futura vendita ma il Botafogo chiede molto di più. Il club brasiliano, forte di un’offerta pervenuta dalla Bundesliga (si parla di 12 milioni di euro) alza la posta in palio.

Il giocatore però avrebbe già una mezza parola con il Genoa e ha ha già fatto sapere al suo attuale club di preferire l’opzione italiana a quella tedesca. «Matheus Fernandes? È un nostro obiettivo, non è facile ma vogliamo arrivarci» ha detto il presidente Enrico Preziosi, confermando dunque l’interesse per il volante brasiliano. Si lavora su bonus e percentuali, per cercare di avvicinare di diminuire la distanza tra 5 e 12 ma c’è ottimismo: il Genoa è convinto di poter chiudere l’affare grazie all’ottimo rapporto con intermediari e agenti. Il centrocampista non ha passaporto comunitario, quindi l’operazione è stata impostata in vista del giugno prossimo ma non sono escluse sorprese: il Genoa infatti vorrebbe anticipare lo sbarco del centrocampista in Italia di qualche mese. Si lavora anche sulla formula: possibile prestito con riscatto ma in Brasile danno ormai l’affare per chiuso. Il Genoa è pronto a piazzare un nuovo colpo in Brasile: nel mirino c’è Matheus Fernandes.