Matic Como, il Lione fa muro, Saget: «Non vogliamo che vada via»

Il Como ha messo nel mirino Matico come rinforzo a centrocampo, ma il Lione fa muro: la replica del tecnico Pierre Sage

Il Como ha come grosso obiettivo di calciomercato Nemanja Matic del Lione. Il club francese però, nonostante la necessità di vendere per ripianare i conti, fa muro sul centrocampista ex Roma. Di seguito le parole, riportate da MaxyFoot del tecnico Pierre Sage che ha blindato il calciatore serbo.

«È un giocatore molto importante per noi, non vogliamo che vada via. Non è questa la strategia del club e penso che non lo sia nemmeno per lui»