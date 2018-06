Stamane è iniziata ufficialmente la maturità 2018 e, tra le migliaia di studenti impegnati con la prima prova, c’era anche Gianluigi Donnarumma

Donnarumma avrebbe dovuto diplomarsi la scorsa estate ma scelte di andare ad Ibiza con la fidanzata, rimandando gli impegni scolastici. Tante le polemiche per la scelta del portiere classe 1999, accusato dai media di pensare prima a soldi, calcio e divertimento e poi all’istruzione. Fu un’estate turbolenta, caratterizzata dalla contestazione dei tifosi milanisti nel corso degli Europei Under 21 così come dai tanti rumors di mercato. Questa, invece, sembra essere più tranquilla: prova ne è la presenta di Gianluigi all’Istituto Fermi di Castellanza, in provincia di Varese.

Donnarumma, d’altronde, è abituato a convivere con le pressioni e lo stress quando si trova in campo, sensazioni che staranno vivendo in questi minuti i circa 500mila studenti italiani impegnati con l’esame di Stato. E chissà quale traccia avrà scelto tra “Il giardino dei Finzi-Contini”, “La solitudine nell’arte e nella letteratura”, “Masse e propagande”, il saggio socio-economico sulla creatività, o ancora “Il dibattito bioetico sulla clonazione”, “De Gasperi ed Aldo Moro”o “Uguaglianza formale e sostanziale nella Costituzione”. Si vocifera poi che nella tesina ci sia una sua foto mentre para. In bocca al lupo Gigio!