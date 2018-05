Mazinho tifa Inter: «Rafinha vuole restare, non dipende dalla Champions»

Il papà di Rafinha, Mazinho, ha parlato del futuro del figlio, suo assistito. Arriva l’apertura per la permanenza all’Inter

Rafinha è arrivato all’Inter in prestito a gennaio dal Barcellona. I nerazzurri possono riscattarlo per 35 milioni di euro più altri 3 di bonus ma non sarà semplice. L’Inter ha messo gli occhi su Gundogan e potrebbe puntare sulla conferma di Rafinha ma l’affare con il Barcellona non dipenderà dalla Champions. Mazinho, papà e agente del brasiliano, ha parlato a Tuttosport del futuro del figlio: «All’Inter sta benissimo, speriamo di riuscire a rimanere a Milano».

Mazinho non ha dubbi: «La Champions non ha nulla a che vedere con il futuro di Rafa. Dipende tutto dall’Inter. Lui, quello che doveva fare l’ha fatto. Toccherà all’Inter e al Barça trovare una soluzione. Detto questo, ci piacerebbe sapere quanto prima cos’ha in mente l’Inter per poter avere il tempo di studiare la situazione e aiutare i due club a trovare un accordo e che questo accordo preveda che Rafa possa rimanere all’Inter». Il padre di Rafinha ha poi lanciato un nuovo endorsement per il figlio: «Ci piacerebbe restare per non ripartire nuovamente da zero. Nuovo prestito? Non so cosa farà l’Inter, figuriamoci se so cosa ne pensa il Barça. Riduzione dell’ingaggio? Lo stipendio non è alto, Rafa ha già dimostrato il suo attaccamento all’Inter».