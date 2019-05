Mazzarri, scelto l’Ansaldi di Empoli-Toro: è il turno di Ola Aina

Walter Mazzarri costretto a fare a meno del terzino argentino: è il turno di Ola Aina di dimostrare di meritare la piazza granata

Il Torino scenderà in campo domenica alle ore 15 contro un Empoli alla disperata ricerca dei tre punti. I granata ovviamente non saranno da meno. Mazzarri,tuttavia, sarà costretto a fare i conti con un’assenza pesantissima: quella di Cristian Ansaldi. Il terzino argentino, uscito anzitempo nel match contro il Sassuolo, rischierà di stare fuori per un problema al bicipite femorale. Una brutta tegola per l’allenatore toscano.

Una tegola perchè non è una novità che il Toro sia una squadra fisica. La truppa di Mazzarri di fatto sopperisce ad una generale mancanza di qualità, con una buona dose di grinta e corporatura. Ma le eccezioni contano: e se quest’anno i piemontesi hanno dovuto fare a meno di uno Iago Falque spesso acciaccato, ci ha pensato Ansaldi a creare superiorità numerica e a, come si dice, togliere le castagne dal fuoco al Toro in più di un occasione. Tanta responsabilità passerà ora all’inglese Ola Aina che, pur non dimenticando il suo Chelsea, ha ora l’occasione di conquistarsi il pubblico granata (impresa per niente facile) e il riscatto a mercato iniziato:« Restare al Torino? Perché no? Ha un pubblico stupendo, ha una storia importante. Puoi partire dai tifosi e capire come funziona tutto qui. È un bel posto in cui stare, e io sono davvero felice qui adesso».