Mbappè spaventa il PSG: «Non so se questo sia il posto migliore per me»

Kylian Mbappè scuote il PSG con alcune dichiarazioni: ecco cosa ha detto l’attaccante francese, stella della nazionale di Deschamps

Kylian Mbappè ha parlato a France Football: ecco le dichiarazioni sul suo futuro che spaventano il PSG. Su di lui il forte interesse del Real Madrid anche con l’appoggio di Benzema.

«Devo prendere la decisione giusta, che è difficile, e darmi tutte le possibilità per decidere bene. Sono in un posto mi sento bene. Ma è il posto migliore per me? Non ho ancora la risposta».