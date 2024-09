Kyilan Mbappé: gli ultimi 3 post del profilo Instagram di una star che non celebra i successi

Ecco gli ultimi tre post su Instagram del nuovo fuoriclasse del Real Madrid Mbappé tra successi e modo di comunicare sui social

«Sta migliorando giorno dopo giorno. È contento, motivato, umile si allena bene e si sta adattando alla grande. Non siamo preoccupati noi e non lo è lui, nonostante sia chiaro che ha una gran voglia di segnare già nel prossimo incontro». A parlare così era stato Carlo Ancelotti e il soggetto in questione è Kylian Mbappé. Che in Liga non aveva ancora segnato dopo 3 giornate e 17 tentativi in porta. Le parole della vigilia di Real Madrid-Betis hanno trovato eco nella partita e la star francese ha realizzato i suoi primi 2 gol: uno su azione e un altro su rigore, gentilmente concesso da Vinicius. É interessante notare come Mbappé non abbia ancora celebrato sui suoi social l’evento. Il profilo twitter è piuttosto dormiente, visto che è fermo al 15 agosto. Ma anche su instagram non c’è una grande attività. Ecco i suoi ultimi tre post pubblicati

TUTTI MENO UNO



Il terzultimo post è il noto filmato nel quale Kylian ringrazia tutto l’ambiente del Psg. Elenca gli allenatori, i direttori sportivi che ha avuto, ricorda le figure “minori” del club e omette un nome importante, quello del presidente Nasser Al-Khelaifi. Interessante la location e lo stile del messaggio. Mbappé appare emozionato ma anche molto comunicativo, è in casa, sullo sfondo si intravedono libri, veste una maglia rossa senza sponsor, non sembra necessariamente un calciatore. Ha il carattere di un annuncio intimo, rivolto a chi ama davvero il Psg e a chi lo ha amato per 7 anni. Lui promette che sarà sempre tifoso del club e che lo ricorderà per tutta la vita, dicendo però che sente di avere bisogno di nuove sfide.

IL SOGNO DEL BAMBINO



«Madridisti, Oggi è stata una giornata indimenticabile per me e la mia famiglia. Realizzo il mio sogno d’infanzia. Quante emozioni!!!!! Grazie per l’affetto e l’amore per molti anni. Sono molto felice e orgoglioso di far parte della grande famiglia del Real Madrid. Voglio iniziare a giocare per il miglior club del mondo. Hala Madrid!». Il messaggio è scritto in spagnolo, la foto lo vede sorridente con la nuova maglia, che reca la data del 16 luglio 2024, presentazione al Bernabeu. Che non si vede, c’è solo lui inquadrato, raffigurato in tutta la sua felicità. Quasi un “santino”, visto che lui di elezioni se ne intende tenendo conto di come sia stato capace di intervenire durante le elezioni in Francia con dichiarazioni esplicitamente anti-Le Pen.

LA DOPPIETTA



Lo abbiamo detto: Mbappè ha appena segnato la sua prima doppietta con la camiseta blanca ma non l’ha ancora celebrata. Non ha neanche pubblicato post per il primo trofeo conquistato, la Supercoppa Europea. La doppietta è il rafforzamento visivo della sua presentazione al Bernabeu. Il giorno dopo, mette un’altra immagine, stavolta lo si vede entrare in quella che lui definisce «la mia nuova casa». Tra i commenti del pubblico, c’è chi prefigura che «tra poco Vini Jr non tirerà più un rigore». Succederà proprio così, ma perché il brasiliano lo lascerà battere al nuovo compagno, col quale sembra andare d’amore e d’accordo.