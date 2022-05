Mbappé PSG, dalla Francia arrivano nuove conferme sul futuro dell’attaccante: il suo rinnovo con i parigini sarà triennale

Come riferito da L’Equipe, Kylian Mbappé rimarrà al PSG ancora per qualche stagione, rinnovando il proprio contratto attualmente in scadenza.

Scelta che appare ormai definitiva, con l’attaccante pronto ad apporre la propria firma su un triennale. Nulla da fare per il Real Madrid.