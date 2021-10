McGregor incontra Mourinho a Roma: «Lui è una leggenda»

Conor McGregor e José Mourinho insieme a Roma, il pugile esalta l’allenatore: «Leggenda»

Conor McGregor e José Mourinho si sono incontrati a Roma e il pugile ha esaltato l’allenatore della Roma sui social: «Leggenda». Durante la serata insieme, il tecnico giallorosso ha donato anche una maglietta personalizzata al campione di pugilato.

Un incontro tra due leggende dei rispettivi sport. Per Mourinho poi l’attenzione è dovuta tornare per forza al calcio, domani sera ci sarà Juventus-Roma, una partita decisamente importante sia per i giallorossi che per i bianconeri