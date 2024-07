McKennie Fiorentina, a CHE PUNTO SIAMO? Cosa filtra sul possibile TRASFERIMENTO dell’americano nel capoluogo toscano

La Fiorentina di Palladino fa sul serio per Weston McKennie. Il giocatore americano, rientrato due giorni fa a Torino, è fuori dal progetto della Juventus.

Proprio per questa ragione, come riportato da La Nazione, le due società troverebbero rapidamente un accordo per il trasferimento (circa 10 milioni di euro più bonus). La scelta, a questo punto, spetterebbe a McKennie, che potrebbe avere sul tavolo offerte più importanti dal punto di vista dell’ingaggio. La Viola sarebbe pronta a offrirgli circa due milioni e mezzo di euro a stagione.