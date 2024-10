McKennie accende Inter Juve: «É la partita più importante d’Italia»

Le parole di Weston McKennie, all’americana CBS Golazo, in vista del derby d’Italia tra i bianconeri e l’Inter

Il centrocampista della Juventus McKennie ha parlato in vista del match contro l’Inter: le dichiarazioni del bianconero a CBS Sport Golazo.

PAROLE – «Se non sono completamente fluente, lo so. Non mi piace molto farlo, ma è molto buono e posso parlare. Riesco a capire la conversazione. Penso che questa partita sia molto grande, la più grande in Italia. Noi speriamo veramente di vincere, però vedremo».