Meité, titolare in mediana: niente pressione ma serve una prova di forza dal neo acquisto rossonero arrivato a gennaio dai granata. C’è ancora molta incertezza intorno a questo giocatore, arrivato da pochissimo e buttato nella mischia come un veterano. Il tempo, lo sappiamo, non c’è per nessuno e nessuno può permettersi di sbagliare, c’è troppo in ballo e così la pressione sale, anche se dovrebbe rimanere lì, ferma senza condizionare i giocatori che per necessità si trovano a dover entrare subito nei meccanismi, pressoché sconosciuti.

BENNACER E TONALI OUT – Bennacer ha la bronchite, Tonali un problema fisico dal quale fatica a recuperare, tocca a lui, l’occasione per cancellare dubbi ed incertezze si fa enorme, un po’ come capitò allo stesso Tonali, quando dovette sostituire proprio Bennacer. Insomma l’Inter è prima in classifica e di certo Pioli non vorrà perdere il primato contro l’ultima, in classifica.