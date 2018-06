Il potente procuratore Jorge Medes si è avvicinato al mondo Milan e potrebbe portare seri benefici sul mercato

Mendes e Raiola, Raiola e Mendes, da qui non si scappa. Si tratta dei due agenti di calciatori più potenti al mondo, e se l’italiano ha discusso più volte con il Milan, il portoghese sembra avere un certo feeling con il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli. E’ questo il retroscena di mercato emerso stamane dalle pagine di Tuttosport, un asse importante per la costruzione del Milan targato 2018/2019.

I nomi sul tavolo, al momento, sarebbero tre: Renato Sanches, Radamel Falcao ed Anwar El Ghazi, vale a dire tutti calciatori appartenenti proprio alla scuderia Mendes. Il roccioso centrocampista di proprietà del Bayern Monaco è reduce dal prestito allo Swansea, caratterizzato da più ombre che luci, e rappresenta una mezz’ala a metà strada tra Franck Kessie e Giacomo Bonaventura. Il centravanti colombiano, invece, è chiacchierato da qualche settimana ormai e potrebbe essere il sostituto di Andrè Silva, qualora il portoghese dovesse mettersi in mostra al Mondiale ed essere venduto a cifre alte per evitare la minusvalenza. Ultimo, ma non per tecnica, El Ghazi: l’attaccante esterno, che può giocare sia a destra che a sinistra, piaceva già al Milan che adesso, però, potrebbe rifarci un pensierino.